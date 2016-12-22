Скворцова ответила на идеи Путина о демографии словами «я счастлива»

Меры по улучшения демографической ситуации в стране, которые предложил президент России Владимир Путин, очень «хороши и полноценны» и относятся ко всем граням социальной помощи, защиты и медицинского сопровождения. Об этом заявила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова по итогам заседания президентского Координационного совета по реализации стратегии в интересах детей на 2012–2017 годы.

«Поэтому я, на самом деле, сегодня счастлива», — отметила министр, передает «РИА Новости».

На заседании совета Путин объявил о начале «перезагрузки» политики демографического развития в России. Одним из первых шагов он обозначил введение ежемесячной выплаты семьям, в которых рождается первый ребенок. Идею планируется реализовать с января 2018 года. Выплаты будут отличаться в разных регионах, но в среднем сумма в новом году составит более 10,5 тыс. руб. Деньги будут выплачиваться до достижения ребенком полутора лет в адресном порядке.

Также российский лидер предложил продлить до 2021 года срок действия программы материнского капитала. При этом он разрешил ежемесячно выплачивать нуждающимся семьям часть денег из этого капитала. Маткапитал можно будет использовать для оплаты расходов на уход за ребенком начиная с двухмесячного возраста и на оплату детских садов.

Кроме того, Путин предложил запустить программу субсидирования ипотеки россиянам, в семьях которых до 2022 года появится второй или третий ребенок. «Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых», — пояснил он. Семьи с двумя детьми смогут получить господдержку в течение трех лет, а семьи с тремя детьми — в течение пяти.

Президент предложил направить регионам 30 млрд руб. из госбюджета на ремонт детских поликлиник и закупку оборудования. Он отметил, что, по предварительным расчетам, на ремонт детских поликлиник нужно более 50 млрд руб.