Путин поручил направить регионам 30 млрд руб. на детские поликлиники

Президент Владимир Путин поручил выделить регионам 30 млрд руб. из федерального бюджета на ремонт детских поликлиник и закупку оборудования. Об этом президент заявил на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, говорится в телеграмме на сайте Кремля.

По словам главы государства, состояние и оснащенность большинства детских поликлиник «оставляет желать лучшего», а на их ремонт, по предварительным расчетам, потребуется свыше «50 млрд руб».

«Регионы, имея в виду даже ту помощь, которую мы им оказали в самое последнее время, не смогут выполнить эти работы только за свой счет. Поэтому в ближайшие три года основную часть этой суммы — по 10 млрд руб. в год — будет предоставлять федеральный бюджет», — сказал Путин.

Кроме того, среди проблем детских медучреждений президент отметил большие очереди и проблемы с записью к специалистам. По мнению Путина, доступность медобслуживания — один из «сдерживающих факторов» при принятии решения о рождении ребенка. ​«Это просто нужно исправлять и улучшать», — заключил президент.