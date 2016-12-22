Верховный суд вернул квартиру солистке «Стрелок»

​Верховный суд России ​​вернул право на квартиру солистке группы «Стрелки» Катерине Любомской (Кравцовой). Певица стала жертвой махинаций, лишившись трехкомнатной квартиры в престижном московском районе. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Верховный суд России восстановил первое решение столичного Никулинского суда о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной. Дело вернули в Мосгорсуд, а Верховный суд вынес частные определения в связи с нарушениями и направит материалы в Следственный комитет для изучения обстоятельств, которые были установлены в суде, уточняется в вердикте.

По данным агентства, в феврале 2015 года Катерина Любомская сдала в аренду через риелтора свою трехкомнатную квартиру на Мосфильмовской улице в Москве. 25 мая того же года к ней пришли неизвестные с документом о приобретении этой квартиры. Любомская узнала, что в марте-апреле было совершено сразу две сделки по перепродаже ее недвижимости. 12 марта квартира якобы по ее доверенности была продана некоей Елене Кравцовой, якобы сестре Любомской. Через месяц она была перепродана ООО «Капиталгрупп Плюс».

В ноябре 2015 года газета «КП» со ссылкой на адвокатов Любомской писала, что украденная у девушки квартира площадью 134 кв. м стоит на вторичном рынке около 60 млн. Квартира находится в элитном жилом доме №8 на Мосфильмовской улице.

В том же году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с квартирой солистки. По данным ТАСС, паспорт, по которому оформляла сделку Елена Кравцова, принадлежал мужчине из Белоруссии, а местом регистрации Кравцовой в Минске значилось административное здание 7-го отдела УБОП белорусского МВД. «Видимо, преступники были не без чувства юмора», — приводит ТАСС слова адвоката пострадавшей Дмитрия Ханина.

По данным ТАСС, сначала Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Любомской о признании договоров купли-продажи квартиры недействительными и об истребовании квартиры из чужого владения. Но 10 января 2017 года апелляционная инстанция в Мосгорсуде отменила решение, потребовав от суда первой инстанции уточнить требования по иску. Никулинский суд 11 апреля вынес отказное решение, которое апелляция в Мосгорсуде оставила в силе. Ответчики просили прекратить судебное производство по кассационной жалобе, представитель Любомской и прокуратуры считали, что его нужно поддержать. Прокурорская сторона заключила, что апелляционная инстанция решила вернуть дело в суд первой инстанции по основаниям, которые не предусмотрены в законе, и дала указания суду первой инстанции, предопределив итоговое решение.

Согласно материалам, размещенным на сайте Верховного суда, Никулинский районный суд столицы 6 октября признал договоры купли-продажи квартиры недействительными.