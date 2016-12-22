«Газпром» привлек €1 млрд в банках Японии и США

«Газпром» заключил соглашение с японскими и американскими банками о предоставлении пятилетнего кредита на сумму €1 млрд, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Среди кредиторов газовой монополии, подписавших соглашение, — японские банки Mizuho Bank, Ltd (Mizuho) и Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) и американский JP Morgan Chase Bank.

Так, в марте компания привлекла €700 млн у Credit Agricole Corporate & Investment Bank, в начале ноябре — еще €700 млн у итальянского UniCredit. Чистый долг «Газпрома» на конец второго квартала 2017 года составил 2,292 трлн руб., увеличившись за год на 19%.

Правление «Газпрома» 23 ноября одобрило инвестпрограмму на 2018 год в размере 1,278 трлн руб., треть из которых решено профинансировать за счет внешних займов. Сумма займов составит рекордные 416,97 млрд руб. (рост на 44,8% к уровню планируемых займов текущего года). 22 июня на пресс-конференции зампред правления монополии, курирующий финансы, Андрей Круглов говорил, что «Газпром» в 2017 году планирует занять 288 млрд руб.