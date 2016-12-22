Холдинг «Москва Медиа» сменит главу m24.ru

Руководитель портала m24.ru (входит в медиахолдинг московского правительства «Москва Медиа») Василий Гулин покидает проект, сообщил РБК источник в холдинге и подтвердил гендиректор «Москва Медиа» Игорь Шестаков.

Гулин был назначен руководителем m24.ru в июле этого года. До этого он возглавлял редакцию «Живого журнала», был главным редактором «Мосленты», перезапускал Службу региональных новостей ТАСС. Как пояснил РБК собеседник в медиахолдинге, перед ним была поставлена задача перезапустить портал.

Как отметил Шестаков, кадровая рокировка в m24.ru объясняется «изменением стратегии развития сайта». Сетевое издание m24.ru было запущено в 2012 году. В октябре 2017 года, по данным LiveInternet, у портала было 5,19 млн посетителей и 10,98 млн просмотров.

«Придут новые люди. Василий свою работу сделал. Останется ли Гулин в «Москва Медиа», надо уточнить у него», — сказал он. Василий Гулин заявил РБК, что вопрос о том, останется ли он в холдинге «Москва Медиа», «сейчас обсуждается».

По словам Шестакова, решение о том, кто станет новым руководителем портала m24.ru, будет принято в ближайшее время. Как сообщил РБК собеседник в «Москва Медиа» и подтвердил источник РБК, близкий к правительству Москвы, m24.ru может возглавить заместитель главного редактора портала iz.ru (входит в МИЦ «Известия») Михаил Пак.

Пак отказался прокомментировать РБК возможность перехода на работу в «Москва Медиа», сославшись на «условия [трудового] контракта с МИЦ».