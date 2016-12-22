Около здания полиции в шведской Упсале взорвался автомобиль

В шведском городе Упсале у здания полиции поздно вечером 27 ноября взорвался автомобиль. При взрыве никто не пострадал. По подозрению в причастности к инциденту задержан 20-летний мужчина. Об этом сообщает издание Barometern со ссылкой на пресс-секретаря полиции Лизу Саннервик.

Также силовики обнаружили восемь поврежденных автомобилей примерно в 50 м от полицейского участка. Они находились рядом с парковкой и зданием полиции, недалеко от железной дороги. Эти машины принадлежали полиции.

Взрыв произошел в 23:10 по местному времени. Саннервик не исключила, что это было нападением на полицию.