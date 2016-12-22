Прокуратура попросила объявить в розыск продюсера «Седьмой студии»

Генеральная прокуратура попросила Интерпол объявить в международный розыск продюсера Екатерину Воронову по делу «Гоголь-центра», передает «РИА Новости».

Воронова была исполнительным продюсером спектакля «Сон в летнюю ночь», который, по данным следствия, должен был состояться в рамках проекта «Платформа», организованного режиссером «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. Деньги на его реализацию в 2011–2014 годах были выделены государством.

В настоящее время Кирилл Серебренников обвиняется в мошенничестве: в СКР считают, что спектакль так и не был показан, а бюджетные средства, выделенные на его реализацию, были выведены ​путем махинаций. Всего фигуранты дела «Гоголь-центра» вывели из проекта бюджетные средства на сумму более 200 млн руб., считает СКР. Серебренников свою вину отрицает.



Ранее в Следственном комитете России заявили, что Воронова скрылась от следствия и покинула территорию России. По данным ведомства, работники «Седьмой студии», созданной Кириллом Серебренниковым для реализации проекта «Платформа», по указанию Вороновой пытались уничтожить документацию и черную кассу студии.

Басманный суд заочно арестовал Воронову в конце сентября. Следствие считает ее доверенным лицом режиссера Кирилла Серебренникова. По версии следствия, Воронова уничтожила часть финансовой документации по делу и уехала в Латвию.