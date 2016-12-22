Илон Маск прокомментировал слухи о своей причастности к созданию биткоина

Глава Tesla и Space X Илон Маск на своей странице в Twitter ответил на статью, в которой утверждалось, что он имеет отношение к появлению биткоина. Предприниматель опроверг эти слухи и рассказал о личном опыте обращения с криптовалютой.

Прокомментировать слухи о причастности к появлению криптовалюты Маску предложил один из пользователей Twitter. Он приложил к своему сообщению статью индийского издания BGR, в котором излагались аргументы в поддержку этой версии. Авторы материала ссылались на бывшего стажера Space X, рассказавшего о своих соображениях на этот счет. В частности, он указал на то, что исходный код биткоина написан «кем-то, кто мастерски разбирается в C++» — языке программирования, который активно используется в Space X.

Эту теорию Маск опроверг. При этом он признался, что потерял доступ к полученным им когда-то в подарок биткоинам. «Это неправда. Приятель несколько лет назад перевел мне долю биткоина, но я не знаю, где он хранится», — рассказал он.

Основателем биткоина считается некий Сатоши Накамото, опубликовавший статью с описанием криптовалюты в 2008 году и запустивший первый биткоин-кошелек в 2009 году. В то же время до сих пор неизвестно, кто скрывается под этим псевдонимом. Несмотря на многочисленные попытки деанонимизации, установить его личность не удалось. В мае 2016 года о том, что именно он является Накамото, заявил австралиец Крейг Райт. Однако ему не удалось предоставить убедительные доказательства этого.

Создатель биткоина покинул проект в 2010 году. По некоторым данным, сейчас ему принадлежит порядка 1 млн биткоинов. Это составляет более $9,9 млрд по курсу криптовалюты на 28 ноября 2017 года.