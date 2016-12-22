Прокуратура попросила для экс-мэра Тамбова 4,5 года условно

Прокуратура попросила приговорить бывшего мэра Тамбова Юрия Рогачева, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и в служебном подлоге, к 4 годам и 6 месяцам условно, сообщила РБК секретарь Котовского городского суда Тамбовской области.

«Дело рассматривается в особом порядке, все происходит очень быстро. Прокурор запросил, адвокат выступил. Представитель потерпевшего отказался от участия в судебных прениях», — рассказала она.

По словам секретаря, приговор будет вынесен 28 ноября.

Бывший мэр Тамбова Юрий Рогачев ушел в отставку в октябре 2016 года «по собственному желанию». Такое решение глава городской администрации принял после обвинения в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением при строительстве дорог в Знаменском районе. По материалам следствия, когда Рогачев возглавил район (с 2011 по 2015 год), подрядчик получил 118 млн руб., но работ не выполнил. Против экс-мэра возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).