В МИД объяснили высылку польского историка из России

Высылка из России польского историка Генриха Глебоцкого стала ответом на аналогичные действия польской стороны. Об этом РБК сообщил источник в МИД России.

Подробностей собеседник не рассказал.

Ранее Институт национальной памяти Польши сообщил, что Глебоцкий находился в России с 14 ноября. Он проводил исследования в архивах. Также ученый по приглашению Польского института в Санкт-Петербурге прочитал две открытые лекции о судьбах репрессированных в 1930-е годы жителей Польши. 24 ноября, на следующий день после второй лекции, его задержали и ознакомили с документом, согласно которому он должен в течение суток покинуть страну «под угрозой насильственной депортации». Уточняется, что бумага была датирована 21 ноября.

Польская сторона уточнила, что решение ФСБ равносильно запрету на въезд Глебоцкого в Россию в будущем. Кроме того, он теряет доступ к архивным документам, нужным для исследования о российско-польских отношениях.

В марте 2017 года главный редактор норвежского издания Barents Observer Томас Нильсен сообщил, что ему запретили въезд в Россию «по соображениям государственной безопасности. Посольство России в Норвегии заявило, что это решение было ответом на присоединение Норвегии к персональному санкционному списку Евросоюза.