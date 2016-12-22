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Выручка Christie’s от русских торгов составила $17,6 млн
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Выручка Christie’s от русских торгов составила $17,6 млн
Бизнес, 04:10
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Выручка Christie’s от русских торгов составила $17,6 млн
«Натюрморт с чайником и апельсинами» (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Выручка аукционного дома Christie’s после проведения торгов «Шедевры русского искусства» в Лондоне составила $17,6 млн (£13,2 млн, €14,7 млн). Об этом сообщается в пресс-релизе Christie’s, поступившего в РБК. Как отмечается в сообщении, это «лучшие торги русского искусства с 2014 года».

Всего аукционному дому удалось продать 76% лотов, что относительно предварительной оценки составило 85%. В минувших торгах приняли участие 282 зарегистрированных клиента из 35 стран мира. Также 89 человек участвовали в аукционе онлайн.

В понедельник, 27 ноября, была продана с аукциона Christie’s полотно российского художника Натальи Гончаровой «Натюрморт с чайником и апельсинами». Он ушел с молотка за £2,4 млн ($ 3,1 млн).

Как рассказал директор отдела русского искусства Christie’s в Лондоне Сара Мэнсфилд, во время продажи картины Гончаровой «полный аукционный зал затих», наблюдая за торгами. По ее словам, теперь картина войдет в топ-10 работ Гончаровой, когда-либо проданных на аукционах. Мэнсфилд отметила, что коллекционеры также с «большим энтузиазмом» приобретают работы из известных коллекций русских художников Геннадия Проваторова и Юджина Одума. «Можно с уверенностью сказать, что если коллекционер русского искусства задумал приобрести какой-либо лот, они ни за что не упустит возможности побороться за него до конца!», — добавила директор отдела русского искусства

Ммеждународный директор департамента русского искусства Christie’s Алексей Тизенгаузен сообщил, что коллекция шедевров Фаберже с императорским провенансом была продана на аукционе за £2 млн ($2,6 млн). По его словам, фаворитами торгов стали редкая модель портшеза, которая ушла с молотка за £788, 7 тыс ($ 1 млн),. и фигурка носорога с заводным механизмом, проданная за £704,7 тыс. ($ 939,5 тыс.) По его словам, эта фигурка установила рекорд стоимости таких изделий из коллекции Фаберже. Кроме того, во время торгов был установлен рекорд стоимости работы керамиста Натальи Данько. Ее советская фарфоровая фигурка «Бюрократ» была продана за £137, 5 тыс. ($183,3 тыс) «Мы гордимся результатами этих торгов и с нетерпением ждем аукциона следующим летом 4 июня 2018 года», — сказал Тизенгаузен.

Теги: аукцион , выручка , Christie’s
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