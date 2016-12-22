В Совфеде сравнили Украину с персонажем мультфильма «Баба-Яга против!»

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что «Украина уподобилась персонажу старого советского мультфильма «А Баба-Яга против!». Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя слова пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Марьяны Бец о том, что Россия не может вернуться в ПАСЕ пока у Украины нарушена «территориальная целостность».

По мнению Клинцевича, протест МИД Украины против возвращения России в ПАСЕ является продолжением «гибельной для Украины линии». «Тупое, бессмысленное противодействие любым попыткам оздоровить политическую ситуацию в Европе, сделать ее более предсказуемой и безопасной, что в принципе невозможно без активного включения в этот процесс России, — системная позиция, которой неуклонно следует Киев после Майдана», — подчеркнул член Совфеда.

По мнению Клинцевича, Киеву необходимо понять, что «Украина в Европе никому не нужна» и может быть « в буквальном смысле проглочена при определенных обстоятельствах». «Украина может состояться как государство, если будет сотрудничать с Россией», — подчеркнул член Совета Федерации. Он отметил, что об этом «криком кричат все исторические и геополитические факторы».

В воскресенье, 26 ноября, в интервью изданию Financial Times генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд сообщил, что в организации рассматривают вопрос об отмене санкций против России, которые были введены из-за «агрессии Москвы в отношении Украины». Решение об отмене ограничительных мер может быть принято из-за опасений, что Россия выйдет из состава Совета Европы, а это нанесет ущерб защите прав человек в мире, отметил Ягланд.

В конце июня 2017 года в МИД России заявили, что Москва не будет платить взносы в Совет Европы до тех пора, пока российской делегации не будут восстановлены в полном объеме полномочия в Парламентской ассамблее Европы. Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года в качестве ответной меры на присоединение Крыма к территории Российской Федерации.

Комментируя слова генсека Совета Европы, пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Марьяна Беца заявила, что возвращение России в ПАСЕ будет противоречить международному праву, если не будет восстановлена целостность Украины и не будут «выведены российские войска». Пресс-секретарь МИД Украины подчеркнула, что «в вопросах выполнения международного права, ценностей не может быть компромиссов».



Трехсерийный мультфильм «Баба Яга против!» был снят киностудией «Союзмультфильм» в 1979 году к летним Олимпийским играм 1980 года. По сюжету Баба-Яга, Змей Горыныч и Кощей пытались помешать талисману Олимпиады медвежонку Мише попасть на Олимпийские игры и участвовать в них.