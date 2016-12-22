Волкер заявил о приверженности Трампа идее возвращения Киевом территорий

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина вернула обратно свою территорию. Об этом заявил спецпредставитель госдепа по Украине Курт Волкер, передает Politico.



«Он хочет, чтобы был мир. Он хочет, чтобы Украина вернула свою территорию. Это предельно ясно», — сказал представитель Государственного департамента США.

Говоря о переговорах с помощником президента России Владиславом Сурковым, которые состоялись в Белграде в ноябре, он назвал их «шагом назад». «Они [русские] снова вернулись к своему первоначальному предложению», — сказал Волкер. Он напомнил, что в сентябре Россия предложила проект резолюцию по размещению миротворцев в Донбассе для защиты наблюдателей ОБСЕ. Волкер назвал такую миссию «охранной». По мнению представителя Госдепа, Москва сделала это, чтобы «начать разговор».

Представитель Госдепа отметил, что в России занимаются вопросом разрешения украинского конфликта, чтобы «создать мир, выйти из этой ситуации». По его словам, Москва «изучает идею о том, стоит ли положить конец конфликту в Донбассе, создать мир, выйти из этой ситуации и как это будет выглядеть».



Сурков и Волкер встретились 13 ноября в Белграде. В ходе встречи они говорили об урегулировании украинского конфликта. Как рассказывал Сурков, США передали России свою предложения по вопросу разрешения миротворческой миссии в Донбассе. По его словам, этот документ состоит из 29 пунктов, из которых три российская сторона «сочла приемлемыми».