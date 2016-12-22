В Черное море вошел американский эсминец с крылатыми ракетами

Американский эсминец ​USS James E. Williams класса ​Arleigh Burke прошел пролив Босфор и направился в акваторию Черного моря. Об этом сообщает блог Yörük Işık‏ в Twitter, отслеживающий движение военных кораблей через Босфор.

В блоге были опубликованы фотографии эсминца, проходящего через Босфор в городской черте Стамбула.

До этого, в середине ноября эсминец совершил заход в саудовский порт Джидда в Красном море, после чего направился к берегам Турции.

Полное водоизмещение корабля — более 9,6 тыс. тонн, длина 155 м, ширина 20 м. В строй он вступил в 2004 году. Эсминец построен по технологии «стелс» и оснащен комплексом ракетного вооружения, включающем крылатые ракеты Tomahawk и зенитные ракеты SM-3.

Ранее, 20 ноября, наблюдатели зафиксировали заход в Черное море французского фрегата-невидимки F714 Guepratte класса La Fayette. На нем была замечена установленная радарная система DRBV-15 C Sea Tiger, предназначенная для отслеживания надводных и воздушных целей.