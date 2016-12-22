Экс-скелетонист Чудинов подаст апелляцию на решение МОК о дисквалификации

Бывший российский скелетонист Сергей Чудинов подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), которая признала его виновным в употреблении допинга. Об этом спортсмен заявил агентству «Р-Спорт».



По его словам, также он будет обсуждать решение комиссии МОК с российской Федерацией бобслея.

«После того как было вынесено решение по первым четырем ребятам из сборной (о нарушении антидопинговых правил, — прим. РБК), надежды на другое решение не было. Наоборот, ждал его раньше, но что-то подзадержались», — сказал Чудинов. По его мнению, решения комиссии МОК «как под копирку». «Хавать» такое нельзя», — отметил Чудинов.

В понедельник, 27 ноября, МОК заявил, что Чудинов нарушил антидопинговые правила во время Зимних Олимпийских игр в 2014 году в Сочи, где он занял шестое место. Результат российского спортсмена был аннулирован. Кроме того, он получил пожизненную дисквалификацию. Как отмечает » Р-Спорт», Чудинов завершил свою спортивную карьеру и на данный момент является тренером российской сборной.

Также комиссия МОК признала виновными в нарушении антидопинговых правил биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романов, отобрав у них две серебряные медали, бобслеистов Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова, Александра Зубкова и Алексея Воеводу. МОК запретил Негодайло и Труненкову участвовать в олимпийских играх в любом качестве.



После решения комиссии Международного олимпийского комитета Россия была лишена двух серебренных медалей, которые ее спортсмены завоевали во время Игр в Сочи. На данный момент российские спортсмены потеряли 11 медалей после решений МОК. В общей сложности у российской сборной остались 24 медали. В результате Россия стала третьей в общекомандном медальном зачете. Лидером стала сборная Норвегии с 29 наградами, на втором месте канадцы с 25 медалями.

В Кремле, комментируя решение комиссии МОК, заявили, что «победу украсть очень сложно». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, решения Международного олимпийского комитета необходимо «глубоко, спокойно и трезво» проанализировать.