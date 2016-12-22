Путин утвердил введение электронных посадочных талонов

Президент Владимир Путин утвердил изменения в Воздушный кодекс после присоединения к Конвенции для унификации ряда правил международных воздушных перевозок. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе указывается, что билет, багажная квитанция, грузовая накладная, почтовая накладная и иные документы, используемые при оказании услуг по воздушной перевозке пассажиров, могут быть оформлены в электронной форме. Также могут быть оформлены в электронной форме багаж, грузы или почтовые отправления.

«Основания ответственности перевозчика за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза и ручной клади при международных воздушных перевозках определяются в соответствии с международными договорами России», — говорится в указе.

В начале сентября Минтранс России утвердил использование электронных посадочных талонов на самолеты вместо бумажных. Приказ был направлен на утверждение в Минюст России. По новым правилам, посадочный талон оформляется в виде штрих-кода на любой электронный носитель (смартфон, планшет или другое устройство). Вся информация о порядке пользования электронными талонами должна быть предоставлена пассажирам перевозчиком. Также во время досмотра проверка посадочных талонов может проводится путем их сканирования с экрана гаджета.

Россия с 21 августа присоединилась к Монреальской конвенции для унификации правил международных воздушных перевозок. Представитель Минтранса пояснил РБК, что конвенция распространяется только на международные рейсы, как регулярные, так и чартерные.

Согласно конвенции, расширяются пределы и размер ответственности перевозчика за причиненный пассажирам вред во время полета. Компенсации пассажирам или их родственникам привязываются к искусственному платежному средству — специальным правам заимствования (СПЗ). Так, в случае повреждения багажа клиент получит компенсацию на сумму в 1 тыс. СПЗ (83 тыс. руб.), а за задержку рейса — до 4150 СПЗ (344 тыс. руб.)