Центр примирения заявил об «изоляции» силами США 50 тыс. беженцев в Сирии

США создали 55-километровую зону безопасности вокруг своей базы Ат-Танф на юге Сирии и тем самым «изолировали» более 50 тыс. мирных жителей в лагере Эр-Рукбан, заявили в Центре по примирению враждующих сторон. Об этом говорится в пресс-релизе центра, который есть у РБК.

Зону безопасности контролируют военные «Сирийских демократических сил», которых поддерживает коалиция во главе с США. Они защищают эту зону от боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Также там находятся тренировочные базы, на которых спецназ коалиции готовит солдат СДС для борьбы с ИГ.

Как сообщили в Центре по примирению сторон, доступ гуманитарной помощи в лагерь беженцев Эр-Рукбан близ населенного пункта Ат-Танф в районе сирийско-иорданской границы не предоставлен. Это, по заявлению центра, является «беспрецедентным случаем длительного препятствования оказанию гуманитарной помощи нуждающимся людям». «Закрыв 55-километровую зону вокруг американской базы в Эт-Танфе, группировка США создала территорию, на которой находятся в изоляции по различным оценкам свыше 50 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Центр примирения добавил, что у беженцев в Эр-Рукбане нет возможности получить достаточное количество продуктов и квалифицированную медицинскую помощь, а дети в школах не могут продолжить обучение.

В качестве решения Центр примирения предлагает США исключить Эр-Рукбан из контролируемой американскими войсками зоны. Кроме того, центр рекомендует передать обеспечение безопасности в этом районе правительственным силам.

Минобороны в начале октября обвинило американских военных в саботаже мирного процесса на юге Сирии. 6 октября российское военное ведомство назвало контролируемый американцами район Ат-Танфа «черной дырой», где скрываются террористы группировки ИГ для нападений в тыл правительственной армии. 3 ноября Минобороны обвинило США в создании близ места размещения беженцев на своей базе в Ат-Танфе лагеря подготовки боевиков.

Поселок Ат-Танф близ сирийско-иорданской границы подконтролен США и группировкам «умеренной оппозиции». Американцы заняли этот район для подготовки «Новой сирийской армии», заявленной целью которой была борьба с ИГ. Летом 2017 года правительственные войска окружили район Ат-Танфа и отрезали его от соприкосновения с ИГ. Несмотря на это, США не подпускают сирийские войска к данной территории, а в случае попыток продвижения правительственных войск наносили по ним авиаудары.