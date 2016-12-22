Гражданин США умер в самолете по пути в Москву
Общество, 18:42
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Гражданин США умер в самолете по пути в Москву
Гражданин США скончался на борту самолета, летящего из Нью-Йорка в Москву. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил «Интерфакс».
По словам собеседника журналистов, речь идет о мужчине в возрасте около 30 лет. Ему неожиданно стало плохо, в течение нескольких минут он скончался.
Какой авиакомпании принадлежит воздушное судно, не сообщается.
Самолет, на борту которого произошло ЧП, по словам источника, приземлится в ближайшее время.