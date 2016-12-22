СМИ узнали об отсрочке Конгресса национального диалога Сирии

Конгресс сирийского национального диалога в Сочи отложили до февраля 2018 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

«В настоящее время идет подготовка к конгрессу. Он пройдет не раньше января. Скорее всего, в феврале», — заявил собеседник агентства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что сроки проведения конгресса будут объявлены позже, сообщает «Интерфакс». «Сроки конгресса, как вы могли заметить из заявления президентов по итогам трехстороннего саммита в Сочи, определятся по согласованию сторон, и об этом будет объявлено дополнительно», — отметил глава МИДа.

Встреча президентов Турции, России и Ирана прошла в Сочи 22 ноября. На переговорах они обсудили конфликт в Сирии. Лидеры трех стран Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани по итогам переговоров сделали совместное заявление. Москва, Анкара и Тегеран договорились продолжать совместные действия, чтобы сохранить целостность и суверенитет Сирии.

Президент Владимир Путин отметил, что успешные боевые действия против сирийских террористов позволили запустить новый этап по урегулированию кризиса. Также Путин предложил провести в Сочи Конгресс сирийского национального диалога, а после этого — выборы в республике под контролем ООН. Дамаск также приветствовал трехстороннее совместное заявление.