Два предполагаемых участника банды Басаева предстанут перед судом

Управление Следственного комитета России (СКР) по Северному Кавказу завершило расследование в отношении двух предполагаемых участников вооруженной банды боевиков во главе с Шамилем Басаевым — Артура Ушаева и Руслана Наматова. Они предстанут перед судом. Об этом говорится в сообщении на сайте СКР.

Их обвиняют в совершении преступлений по ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих). По версии следствия, Ушаев и Наматов состояли в банде под руководством Басаева и террориста Хаттаба. В феврале 2000 года они принимали участие в нападении на солдат 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск (бой у высоты 776).

Оно проходил в районе села Улус-Керт Шатойского района в Чечне. Следователи считают, что Ушаев и Наматов «производили прицельные выстрелы» из автоматов Калашникова в российских военнослужащих. В результате атаки боевиков погибли 84 из 90 десантников. В бою солдаты ликвидировали около 500 террористов.

Указом президента России 21 десантнику 6-й роты присвоили звание Героя России посмертно, еще 63 военнослужащих получили ордена Мужества посмертно.

В сентябре Генпрокуратура также утвердила обвинение в отношении двух членов банды Басаева, уроженцев Карачаево-Черкесии. По данным ведомства, в 1999 году они были в составе банды «Карачаевский джамаат» и напали на станицу Червленную Шелковского района Чечни.

В ходе атаки погибли 15 российских военных, еще 28 были ранены. Генпрокуратура обвиняет уроженцев Карачаево-Черкесии в совершении преступлений по ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в банде) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих).