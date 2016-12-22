Глава Дагестана взял на контроль ситуацию с порезавшим себя подозреваемым

Врио главы Дагестана Владимир Васильев взял на личный контроль ситуацию с жителем республики Акимом Кулиевым, который нанес себе увечья в СИЗО. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы региона сообщает «Интерфакс».

Васильев обсудил ситуацию с и.о. прокурора республики Абдулгамидом Гамидовым, омбудсменом Дагестана Уммупазиль Омаровой и и.о. министра внутренних дел региона Сергеем Карповым.

Кулиев, задержанный по подозрению в поджоге здания администрации Рутульского района республики, был помещен в махачкалинский следственный изолятор. По словам его супруги Эллады, мужчину пытали и заявили, что если он не подпишет протокол, его доведут до самоубийства. Кулиев вскрыл себе живот.

О ситуации написал в своем Instagram боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. Он заявил, что Кулиев является его другом. По его словам, мужчину «не первый день мучают и во время очередных пыток, он вскрыл свой живот, говоря что не подпишет то, что не сделал».

В МВД республики заявили, что он нанес себе раны осколком кафеля. Сообщалось, что против него возбуждены дела по статьям о незаконном приобретении и хранении оружия и наркотиков. На вопросы о пытках в ведомстве отвечать отказались, сообщив, что вся информация изложена в официальном сообщении.