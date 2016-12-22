Для фигуранта дела о возбуждении ненависти к чиновникам попросили 5 лет

В Санкт-Петербурге по делу об экстремизме прокурор попросил приговорить обвиняемого к пяти годам лишения свободы за возбуждение ненависти к чиновникам, сообщил РБК адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Виталий Черкасов. 44-летний уроженец Кисловодска Владимир Тимошенко обвиняется в возбуждении ненависти к социальной группе «служащие учреждений и институтов государственной власти» (ч. 1 ст. 282 УК РФ).
«По версии следствия, Тимошенко, находясь в колонии Новгородской области в январе 2015 года, надиктовал своей невесте по телефону и попросил опубликовать с его страницы «ВКонтакте» критику действующей власти. Он написал, что власть ответственна за войну на Украине и удалилась от народа», — заявил Черкасов. По словам защитника, Тимошенко не признал своей вины.
23 ноября в Красногвардейском районном суде Санкт-Петербурга прошли прения сторон по уголовному делу в отношении Тимошенко, где прокурор затребовал пять лет колонии для обвиняемого.
«Основываясь на позиции социологов, а также учитывая сложившуюся судебную практику, выскажу уверенность, что чиновники не образуют социальную группу», — сказал Черкасов. Следовательно, считает адвокат, нельзя возбудить ненависть к такой социальной группе.
17 ноября Грязовецкий районный суд Вологодской области оправдал политического активиста Евгения Доможирова по делу о возбуждении ненависти к социальной группе «вологодские сотрудники полиции».