В Уфе возбудили дело о нападении полицейского на сотрудника ГИБДД

В Уфе подполковник полиции напал на сотрудника ГИБДД, защищая задержанную за пьяное вождение женщину. Об этом говорится в сообщении управления Следственного комитета России (СКР) по Башкирии.
По материалам следствия, в начале октября на улице 50 лет Октября в Уфе сотрудник ГИБДД остановил автомобиль Kia Rio, которым управляла пьяная женщина. В ответ на задержание женщина позвонила своему знакомому — 46-летнему подполковнику полиции. Он прибыл на место происшествия и потребовал от сотрудника ГИБДД прекратить выполнение своих обязанностей. В ответ на отказ полицейский ударил его в пах коленом.
Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следствие по данному эпизоду продолжается, устанавливаются обстоятельства преступления.
Под Волгоградом 25 ноября мужчина напал с ножом на двух полицейских — участкового и инспектора ДПС. Преступление совершил 21-летний местный житель. Оба полицейских получили ранения. Нападавший попытался скрыться, однако, в свою очередь, был ранен сотрудником ДПС, который применил табельное оружие. Атаковавшего сотрудников правопорядка мужчину направили в больницу, а затем задержали.