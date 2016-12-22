Суд в Петербурге взыскал с «Трансаэро» 172 млн руб. в пользу «Аэрофлота»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал с признанной банкротом авиакомпании «Трансаэро» 172 млн руб. по иску компании «Аэрофлот», следует из опубликованного решения суда.

Авиакомпании заключили агентский договор в сентябре 2015 года на оказание услуг по обеспечению возврата денег за неиспользованные воздушные перевозки. По состоянию на 20 мая 2017 года денежные средства по возмещению затрат за неиспользованные воздушные перевозки, а также агентское вознаграждение «Аэрофлот» от «Трансаэро» не поступили.

В июне прошлого года «Аэрофлот» обратился к «Трансаэро» с претензией о возмещении задолженности по договору в размере 83,8 млн руб. из них 80,3 млн руб. перечисленные в «Сбербанк» сумма для возврата за неиспользованные воздушные перевозки, еще 2,6 млн руб. сумма агентского вознаграждения и 929,4 тыс. руб. сумма неустойки. В ноябре 2017 года суд первой инстанции полностью удовлетворил требования «Аэрофлота» и взыскал с ответчика более 164 млн руб. долга и неустойку.

«Трансаэро» прекратила полеты осенью 2015 года из-за долгов в 250 млрд руб. В результате этого у авиакомпании отозвали сертификат эксплуатанта, в отношении «Трансаэро» также ввели процедуру наблюдения. Основными кредиторами авиакомпании выступали кредитные организации «ВЭБ-Лизинг» (42 млрд руб.), Газпромбанк (13,6 млрд руб.), дочерние структуры ВТБ (19,3 млрд руб.) и сам ВТБ (более 9,4 млрд руб.).

В начале сентября 2017 года кредиторы проголосовали за введение конкурсного производства и приняли решение признать «Трансаэро» банкротом. Спустя неделю Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал «Трансаэро» банкротом.