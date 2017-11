Семья Хворостовского попросила сделать пожертвования на исследования рака

Семья оперного певца Дмитрия Хворостовского обратилась к поклонникам его творчества с просьбой вместо цветов, которые они присылают в память об артисте, сделать пожертвования на исследования рака. Сообщение об этом размещено на странице Хворостовского в социальной сети Facebook.

«Семья Хворостовского хотела бы поблагодарить всех за проявление любви и поддержки в это трудное время. Вместо цветов они предлагают присылать пожертвования в пользу британского благотворительного Центра по исследованию рака (Cancer Research UK)», — говорится в сообщении.

Британский благотворительный центр по исследованию рака — самый большой центр такого рода в Великобритании и один из крупнейших в мире.

Он был основан в 2001 году после слияния двух соперничавших на протяжении десятилетий организаций — старейшего в Великобритании Императорского фонда по исследованию рака (The Imperial Cancer Research Fund), основанного в 1902 году, и фонда «Кампания по исследованию рака» (The Cancer Research Campaign), который существовал с 1923 года.

Сейчас фонд поддерживает работу более 4 тыс. ученых, врачей и медсестер, который исследуют все аспекты борьбы с раком.

Дмитрий Хворостовский умер в среду, 22 ноября, после более чем двухлетней борьбы с опухолью головного мозга. Ему было 55 лет.

На момент публикации заметки фонд собрал £2,9 тыс. в память о Дмитрии Хворостовском.