Сотни людей пришли проститься с Дмитрием Хворостовским

Несколько сотен поклонников пришли на церемонию прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским в концертном зале имени Чайковского. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Закрытый гроб с телом артиста был установлен на сцене, в зале звучала запись арий в его исполнении.

Траурная церемония транслировалась онлайн на сайте московской филармонии и в Большом концертном зале Красноярска.

После окончания панихиды, согласно завещанию Хворостовского, должна была состояться церемония кремации. Прах артиста будет разделен на две части и захоронен в Москве и Красноярске (его родной город).

Хворостовский скончался 22 ноября на 56-м году жизни после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.

24 ноября семья певца попросила поклонников вместо того, чтобы присылать цветы в знак сочувствия, жертвовать деньги в пользу британского благотворительного Центра по исследованию рака (Cancer Research UK).