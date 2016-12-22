Кремль прокомментировал слова Кадырова о мечте уйти с поста главы Чечни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о желании сложить с себя полномочия. «Рамзан Кадыров неоднократно говорил, что является достаточно последовательным и решительным членом круга единомышленников президента России Владимира Путина», — напомнил Песков. «В данном случае, имеет намерение продолжать работать так, как ему поручает президент страны. Иного он не говорил — из этого мы и исходим. Рамзан продолжает оставаться действующим главой республики», — сообщил пресс-секретарь главы государства, передает корреспондент РБК.

В интервью телеканалу «Россия 1», вышедшем в эфир 26 ноября, Кадыров заявил, что руководить регионом и нести ответственность «перед Всевышним и руководством государства, перед народом» — это очень сложно. «Можно сказать, это моя мечта», — сказал он об уходе с поста главы республики. «Когда-то нужны были такие, как я, чтобы воевать, навести порядок, — а у нас сегодня порядок, процветание. Я считаю, что пришло время сделать изменения в Чеченской Республике», — сказал он.

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Кадыров говорит о своей готовности оставить пост главы Чечни уже не в первый раз. Похожее заявление он сделал в феврале 2016 года. «Сейчас, чтобы не использовали мое имя против моего народа, я считаю, что руководству государства нужно найти другого человека», — говорил тогда чеченский лидер.

18 сентября 2016 года на состоявшихся в Чечне выборах главы республики Кадыров получил 97,56% голосов.