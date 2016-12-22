Кадыров рассказал о мечте покинуть пост главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о мечте покинуть пост главы республики. Об этом он заявил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».



«Можно сказать, это моя мечта [оставить пост главы республики]. Быть руководителем региона и нести ответственность за народ, за республику, перед Всевышним и руководством государства, перед народом — это очень сложно», — сказал Кадыров.

«Я бы сказал, не то что я устал, не хочу служить. Когда-то нужны были такие, как я, чтобы воевать, навести порядок, — а у нас сегодня порядок, процветание. Я считаю, что пришло время сделать изменения в Чеченской Республике», — подчеркнул Кадыров.

По его словам, решение о том, кто в будущем будет возглавлять Чечню, — прерогатива руководства государства и народа. По словам Кадырова, «есть несколько человек, которые на все 100% могут выполнять эти обязанности на высшем уровне».

В феврале 2016 года Кадыров также заявлял, что «с удовольствием» оставит свой пост. Об этом он рассказывал в интервью телеканалу НТВ. «Сейчас, чтобы не использовали мое имя против моего народа, я считаю, что руководству государства нужно найти другого человека», — говорил тогда глава Чечни.