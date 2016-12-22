У безработной москвички похитили ювелирные украшения на 11 млн руб.

В пятницу, 17 ноября, у неработающей жительницы столицы неизвестные похитили ювелирные украшения на 11 млн руб. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник из территориального отдела полиции.

«В 17:30 в дежурную часть обратилась 50-летняя женщина, которая сообщила, что в ее квартиру в Малом Кисловском переулке проникли неизвестные и похитили ювелирные изделия», — рассказал источник в территориальном отделе полиции. Материальный ущерб составил более 11 млн руб. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

В августе неизвестный похитил из московской квартиры ювелирные украшения на сумму около 8 млн руб. Инцидент произошел в жилом доме в 5-м Котельническом переулке. В полицию обратилась 41-летняя женщина и сообщила о краже. По данным МВД, преступник проник в квартиру через окно. По факту кражи МВД возбудило уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).