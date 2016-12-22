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Meredith Corp. купит издательство Time Inc за $1,84 млрд
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Meredith Corp. купит издательство Time Inc за $1,84 млрд
Бизнес, 09:33
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Meredith Corp. купит издательство Time Inc за $1,84 млрд

Американский медиахолдинг Meredith Corp. заявил о намерении купить издательский дом ​Time Inc за $1,84 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Time Inc выпускает журналы Time, People, Life. Как напоминает агентство, переговоры о покупке издательства ​медиахолдинг проводил еще в 2013 году, однако они оказались безуспешными.

«При объединении Meredith и Time аудитория в общей сложности достигнет 135 млн человек», — пишет агентство. По информации Reuters, Meredith Corp. намерена приобрести издательства при поддержке братьев Чарльза и Дэвида Кох, которые контролируют конгломерат Koch Industries, вторую по величине частную компанию в США. Братья Кох предложили медиахолдингу $650 млн для покупки Time Inc.

Как сообщили в Meredith Corp., сделку планируется завершить в первые три месяца 2018 года. Цена сделки составит $18,50 за акцию, с учетом долга сумма покупки составит $2,8 млрд.

О планах Meredith Corp. приобрести Time Inc в январе сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. На фоне этой информации акции Time выросли на 3,5%, а общая стоимость компании составила $1,9 млрд.

The Financial Times в ноябре 2016 года писала, что долг Time Inc составил $1,4 млрд. В 2014 году капитализация издательства сократилась на 50% из-за прогнозов касательно будущих печатных медиа.

Meredith Corp. владеет такими журналами, как Better Homes, Gardens, Parents, и другими. Кроме того, медиахолдинг владеет 14 каналами. Охват его аудитории достигает 12 млн семей США.

Теги: Meredith Corp. , Time Inc
Главное
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