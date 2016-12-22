Медведев утвердил меры по совершенствованию процедур в строительстве

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о совершенствовании нормативно-правового регулирования в сфере строительства нежилых объектов. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Из исчерпывающего перечня процедур в сфере строительства объектов нежилого назначения планируется исключить 12 процедур, еще две процедуры будут объединены», — говорится в справке к документу. Также планируется объединить две процедуры, которые связаны с подключением объектов к сетям газораспределения.

«Цель принятых решений — сокращение административных барьеров при строительстве объектов нежилого назначения и вводе их в эксплуатацию», — говорится в справке. Кроме того, изменения вносятся для повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов России и органов местного самоуправления в этой сфере.