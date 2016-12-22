Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,91 58,43 EUR Нал. 69,93 69,30 USD Бирж. 58,37 -0,08 EUR Бирж. 69,62 +0,38 USD ЦБ. 58,53 +0,07 EUR ЦБ. 69,33 +0,15 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 9515,26 +247,78 ММВБ 2161,17 +0,59% РТС 1166,09 +0,64% Brent 63,80 +0,11% DJIA 23557,99 +0,14% Nasdaq 6889,16 +0,32% FTSE 7409,64 -0,10%
Причиной провала наступления ВСУ в Донбассе назвали утечку из Генштаба
Лента новостей
МИД предупредил об угрозе «апокалиптического» сценария для КНДР 05:35, Политика Уровень угрозы извержения вулкана на Бали подняли до максимума 04:49, Общество В Варшаве сообщили о высылке польского историка из России по решению ФСБ 04:42, Политика Обвиняемого в 60 убийствах не смогли вернуть в Россию из-за аэрофобии 03:47, Общество ВМС Аргентины допустили возможность выживания экипажа пропавшей субмарины 03:20, Общество В Госдуме предложили запрещать банкам закрывать единственные счета физлиц 02:57, Общество Трамп заявил об экономическом буме в США вопреки «российскому скандалу» 02:23, Политика Создатели «Карточного домика» перенесли съемки последнего сезона 02:05, Общество СКР возбудил дело после сообщения об избитом младенце в Подмосковье 01:33, Общество В штате Нью-Йорк эвакуировали торговый центр после сообщений о стрельбе 01:02, Общество Сторонники экс-командира батальона «Донбасс» пикетировали МВД в Киеве 00:41, Общество В районе Кутузовского проспекта загорелся автосервис на площади 500 кв. м 00:33, Общество Победившая на «Детском Евровидении» россиянка рассказала о своих эмоциях 00:29, Общество 25 проверенных маршрутов для зимнего автотуризма по России и Европе 00:06, РБК и Hankook Следователя МВД уволили после пропажи 50 млн руб. из хранилища вещдоков 00:00, Общество Совбез России поручил ввести идентификацию пользователей онлайн-игр 00:00, Технологии и медиа Командующий войсками ЦВО возглавит Военную академию Генштаба 00:00, Политика В Черное море вошел американский эсминец с крылатыми ракетами 26 ноя, 23:32, Политика Нефтяную компанию Венесуэлы возглавил генерал Нацгвардии 26 ноя, 23:13, Экономика В киевском ресторане задержали более 60 криминальных авторитетов 26 ноя, 23:03, Общество «Последний богатырь» стал самым кассовым российским фильмом 26 ноя, 22:59, Технологии и медиа Голикова рассказала о факторе новых санкций в российском бюджете 26 ноя, 22:44, Политика Активистка «Артподготовки» Ольга Романова покинула Россию 26 ноя, 22:15, Политика Кадыров назвал жалобы на похищения геев в Чечне выдумками правозащитников 26 ноя, 22:14, Политика Игроки «Анжи» надели на матч футболки с портретом Сулеймана Керимова 26 ноя, 21:59, Общество Капитан «Ромы» извинился за удаление в матче чемпионата Италии 26 ноя, 21:53, Спорт СМИ узнали о нарушениях при закупке аккумуляторов для подлодки Аргентины 26 ноя, 21:14, Общество На Бали эвакуировали 24 тыс. человек из-за извержения вулкана 26 ноя, 20:43, Общество
Причиной провала наступления ВСУ в Донбассе назвали утечку из Генштаба
Украинский кризис, 05:58
0
Причиной провала наступления ВСУ в Донбассе назвали утечку из Генштаба

Атака под Горловкой, проведенная украинскими силовиками, окончилась неудачей из-за утечки, которую допустил лично ​глава генерального штаба ВСУ Виктор Муженко. Об этом рассказал заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей.

Басурин пояснил, что источником информации для армии ДНР стали фотографии Муженко на фоне карты боевых действий, опубликованные пресс-службой украинской армии. «Утечку информации о наступлении ВСУ в районе Горловки и Фрунзе допустил лично начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко во время совещания с комбригами на прошлой неделе. Ради собственного пиара, по итогам данного совещания на официальном сайте министерства обороны Украины были опубликованы фотографии, в кадр которых попали рабочие карты с замыслом действий в районе Светлодарской дуги», — рассказал Басурин.

После этого разведка ДНР начала уточнять информацию, раскры замысел украинского командования. Были определены основные направления атаки и приняты соответствующие контрмеры. Это, пояснил Муженко, привело к тому, что ВСУ «уже понесло непоправимые потери в личном составе, на что не рассчитывало».

О планах Украины возобновить конфликт в районе Горловки командование ДНР заявило 20 ноября, сославшись на поставки в этот район боеприпасов и топлива. В Киеве информацию об этом опровергли.

Позднее стало известно о еще одном вооруженном конфликте на линии противостояния в Донбассе. 23 ноября в ЛНР заявили о попытке украинских диверсантов проникнуть за линию фронта. В свою очередь 26 ноября, советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков рассказал о неудачной попытке одного из украинских подразделений совершить атаку в этом районе. Он подчеркнул, что случившееся было личной инициативой командира роты 58-й бригады ВСУ. Это решение повлекло людские потери. «Никто так и не понял, зачем они поперли», — резюмировал ситуацию Бирюков.

Теги: Донбасс , ВСУ
Главное
МИД предупредил об угрозе «апокалиптического» сценария для КНДР Политика
Материалы по теме
Советник Порошенко рассказал о неудачной атаке киевских силовиков Политика
Украинские военные опровергли данные о наступлении около Горловки Политика
В ДНР рассказали о плане украинской армии возобновить конфликт в Горловке Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку