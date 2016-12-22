Причиной провала наступления ВСУ в Донбассе назвали утечку из Генштаба

Атака под Горловкой, проведенная украинскими силовиками, окончилась неудачей из-за утечки, которую допустил лично ​глава генерального штаба ВСУ Виктор Муженко. Об этом рассказал заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей.

Басурин пояснил, что источником информации для армии ДНР стали фотографии Муженко на фоне карты боевых действий, опубликованные пресс-службой украинской армии. «Утечку информации о наступлении ВСУ в районе Горловки и Фрунзе допустил лично начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко во время совещания с комбригами на прошлой неделе. Ради собственного пиара, по итогам данного совещания на официальном сайте министерства обороны Украины были опубликованы фотографии, в кадр которых попали рабочие карты с замыслом действий в районе Светлодарской дуги», — рассказал Басурин.

После этого разведка ДНР начала уточнять информацию, раскры замысел украинского командования. Были определены основные направления атаки и приняты соответствующие контрмеры. Это, пояснил Муженко, привело к тому, что ВСУ «уже понесло непоправимые потери в личном составе, на что не рассчитывало».

О планах Украины возобновить конфликт в районе Горловки командование ДНР заявило 20 ноября, сославшись на поставки в этот район боеприпасов и топлива. В Киеве информацию об этом опровергли.

Позднее стало известно о еще одном вооруженном конфликте на линии противостояния в Донбассе. 23 ноября в ЛНР заявили о попытке украинских диверсантов проникнуть за линию фронта. В свою очередь 26 ноября, советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков рассказал о неудачной попытке одного из украинских подразделений совершить атаку в этом районе. Он подчеркнул, что случившееся было личной инициативой командира роты 58-й бригады ВСУ. Это решение повлекло людские потери. «Никто так и не понял, зачем они поперли», — резюмировал ситуацию Бирюков.