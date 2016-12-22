На Бали эвакуировали 24 тыс. человек из-за извержения вулкана

Около 24 тыс. жителей острова Бали были эвакуированы из-за извержения вулкана Агунг. Об этом сообщает телеканал CNN.

Видео: Matt Ooley / twitter

По данным местных властей, столб пепла поднимался на высоту 7600 м. Всего было эвакуировано 224 населенных пункта. Также был закрыт местный аэропорт, в котором в момент извержения вулкана находились около 5 тыс. пассажиров. Ряд авиакомпаний, включая Virgin, KLM, Air Asia Malaysia и Jetstar, отменили свои рейсы на Бали из-за извержения.

В сентябре 2017 года с Бали были эвакуированы более 35 тыс. человек из-за угрозы извержения вулкана Агунг. Последнее крупное извержение Агунга произошло в 1963 году, в результате которого погибли около 1100 человек, а еще десятки тысяч лишились жилья. Высота вулкана достигает 3142 м, глубина кратера — 200 м.