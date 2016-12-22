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ВМС Аргентины допустили возможность выживания экипажа пропавшей субмарины
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ВМС Аргентины допустили возможность выживания экипажа пропавшей субмарины
Общество, 03:20
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ВМС Аргентины допустили возможность выживания экипажа пропавшей субмарины

Несмотря на то, что с момента исчезновения подлодки San Juan прошло уже 11 дней, ВМС Аргентины не теряют надежды найти подводников живыми. Об этом заявил официальный представитель аргентинского флота Энрике Бальби, передает La Nacion.

«Мы не можем просто обсуждать различные версии, мы стараемся уважать семьи [подводников], и хотя прошло 11 дней, это не означает, что они не могут оставаться на грани выживания», — пояснил он.

В то же время Бальби отметил, что плохая погода продолжает мешать проведению поисков в зоне вероятного нахождения подлодки. Так, из-за сильного волнения корабль Robinson не смог погрузить на борт российское оборудование для поиска, доставленное ранее самолетом Ан-124, сообщает Telam. Речь идет о подводных аппаратах с дистанционным управлением, которые планировалось применить для поиска субмарины на дне океана.

Подлодка San Juan, на борту которой находятся 44 моряка, перестала выходить на связь 15 ноября. Ее поиски аргентинские ВМС ведут в южной Артлантике. Поддержку им в этом оказывают спасатели из ряда других стран, в том числе и России. Договоренность об участии российских ВМС в поиске субмарины была достигнута в разговоре Владимира Путина с президентом Аргентины Маурисио Макри. Россия отправила в зону поиска океанографическое судно «Янтарь» и оборудование для подводных исследований, которое было доставлено с помощью самолета Ан-124.

Теги: Аргентина , подлодка , San Juan
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