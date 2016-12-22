Полиция Лондона проверила сообщения о стрельбе на станциях метро

В полицию Лондона поступили сообщения о стрельбе на одной из главных торговых улиц Оксфорд-стрит и на станции метро Oxford Circus, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правоохранительных органов.
Полиция сообщила о закрытии станций Oxford Circus и Bond Street, а также о перекрытии Оксфорд-стрит, куда стянулись отряды правоохранителей для проведения проверки. Поезда проходят мимо этих станций метро, пассажирам предлагают пересесть на наземный транспорт.
У станции Oxford Circus находятся также три пожарные машины и 15 спасателей. Полиция отреагировала на инцидент таким образом, как будто он был связан с терроризмом», — говорится в сообщении Скотланд-Ярда в Twitter.
Позже правоохранители заявили, что не обнаружили никаких признаков, которые бы свидетельствовали о выстрелах, пострадавших и жертв тоже нет. Ранее им поступало сообщение об одном пострадавшем с незначительными ранениями. Тем не менее силовики продолжают патрулировать перекрытые транспортные узлы Лондона.
Спустя час, в 20:47, обе станции метро были вновь открыты, движение поездов восстановлено.