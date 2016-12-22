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Сторонники экс-командира батальона «Донбасс» пикетировали МВД в Киеве
Украинский кризис, 00:41
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Сторонники экс-командира батальона «Донбасс» пикетировали МВД в Киеве

Полиция Украины задержала экс-командира батальона «Донбасс» Анатолия Виногродского по подозрению в разбойном нападении. Сторонники задержанного организовали акцию протеста у здания МВД страны, сообщает «УНИАН».

В поддержку Виногродского и нескольких других задержанных участников добровольческих батальонов к зданию МВД вышли около 12 человек. С собой у них был плакат с надписью «Освободите добровольцев». Полиция перекрыла улицу здания Нацполиции. Участники акции пообещали на следующий день организовать протест у Печерского отделения полиции, где, как они полагают, находятся задержанные.

Вместе с Виногородским были задержаны также еще двое участников добровольческих батальонов — Леонид Литвиненко и Александр Новиков. О проведенной операции нацполиция Украины сообщила в своем Facebook. «Одного из бывших руководителей батальона «Донбасс» и его подельника задержали за нападение на охранника одного из ПСП (частное сельхозпредприятие. — РБК) на Кировоградщине. Происшествие произошло в июле этого года. Действия мужчин квалифицированы как разбойное нападение», — сообщили в полиции. По версии украинского МВД, бывшие участники конфликта в Донбассе избили охранника кастетами и телескопическими дубинками. Инцидент произошел еще в июле.

Кроме того, пикет был проведен в поддержку еще одного участника батальона «Донбасс», Александра Новикова. Его 26 ноября суд арестовал на 60 суток. Он подозревается в пытках и пленении собственного сослуживца, которого Новиков продержал в неволе порядка трех месяцев.

Теги: Украина , батальон «Донбасс» , добровольческие батальоны
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