В Киеве задержали экс-командира батальона «Донбасс»

Полиция Киева задержала одного из бывших командиров батальона «Донбасс», подполковника Анатолия Виногродского (позывной Гал). Об этом говорится в сообщении на сайте отдела коммуникации Нацполиции Украины.

При задержании в машине Виногродского нашли биты и ножи. По данным ведомства, Виногродский и еще один боец батальона были задержаны за нападение на охранника одного из частных сельскохозяйственных предприятий в Кировоградской области.

Инцидент произошел 27 июля 2017 года около 11:30 мск. По информации МВД, Виногродский и другие бойцы батальона избили охранника предприятия кастетами и телескопическими дубинками. Также у пострадавшего отняли имущество на 650 тыс. грн (около $24 тыс.). Действия Виногродского и его подельников квалифицировали по ч.2 ст. 187 УК Украины (разбой). Экс-командиру батальона грозит до десяти лет лишения свободы.

Виногродский стал командиром батальона «Донбасс» в феврале 2015 года согласно указу Петра Порошенко. Он сменил командира Семена Семенченко, который позднее стал народным депутатом от «Самопомощи». После этого Виногродский также покинул пост командира батальона и стал курировать штаб торговой блокады Донбасса.