Французский фрегат-невидимка класса La Fayette направился в Черное море

Французский фрегат F714 Guepratte класса La Fayette был замечен при проходе через черноморские проливы. Его фотографии были опубликованы в блоге в Twitter, отслеживающем движение военных кораблей через Босфор.

Фрегаты этого класса имеют особую стелс-форму корпуса и надстроек, которая позволяет им снижать заметность для радаров. На корабле была также замечена установленная радарная система DRBV-15C Sea Tiger, которая позволяет отслеживать воздушные и надводные цели.

Водоизмещение кораблей этого класса составляет 3,5 тыс. тонн. Они несут на борту противокорабельные ракеты, торпеды и инфракрасные системы целеуказания.

В марте корабль этого типа уже заходил в Черное море. Для участия в международных учениях он направился в болгарский порт Варна. Тогда же группа кораблей стран НАТО совершила визит в Одессу, где она оставалась до конца апреля.

Ранее стало известно о том, что 19 ноября американский самолет-разведчик RC-135W совершил облет Калининградской области. Самолет, несущий на борту систему радиолокационного слежения и целеуказания пролетел вдоль российского побережья не заходя в воздушное пространство страны.