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СКР завел дело после нападения мужчины с ножом на полицейских в Дагестане
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СКР завел дело после нападения мужчины с ножом на полицейских в Дагестане
Общество, 16:07
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СКР завел дело после нападения мужчины с ножом на полицейских в Дагестане

Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело после нападения мужчины с ножом на четырех полицейских в дагестанском Кизилюрте. Об этом говорится в сообщении на сайте СКР.

Дело завели по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По версии следствия, инцидент произошел 26 ноября в 9:30 мск на перроне станции Кизилюрт. Возле входа в зал ожидания неизвестный мужчина с ножом напал на сотрудников полиции, один из них получил ранение щеки. После этого нападавший попытался скрыться, однако полицейские ранили его из табельного оружия. Мужчина был госпитализирован, пострадавшего сотрудника полиции также доставили в больницу.

Ранее дежурный главного управления МВД по Республике Дагестан сообщал РБК, что нападение произошло в 10:00 мск на привокзальной площади Кизилюрта. По его данным, мужчина напал на двух полицейских и ранил одного из них в лицо. По словам дежурного, личность нападавшего установлена, однако пока ее не разглашают.

Теги: СКР , Дагестан , мужчина с ножом , Уголовное дело
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В Дагестане мужчина напал с ножом на полицейских Общество
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