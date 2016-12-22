В Подмосковье полиция задержала похитителей 300 кг красной икры

Полицейские под Каширой задержали подозреваемых в похищении более 300 кг красной икры у предпринимателя в Москве. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленников задержали на 111-м км трассы М-4 Дон. Ими оказались 27-летний и 28-летний уроженцы города Старый Оскол. Стоимость икры оценивается в 900 тыс. руб. По данному факту МВД возбудило уголовное дело по ст. 161 УК РФ (Грабеж).

О том, что неизвестные похитили более 300 кг красной икры, стало известно 24 ноября. Инцидент произошел на продуктовой базе в районе Бирюлево Западное. По данным агентства «Москва», о грабеже в полицию сообщила «организация из Ступинского проезда». В МВД агентству сообщили, что неизвестные под предлогом покупки погрузили в машину красную икру и скрылись с места происшествия.