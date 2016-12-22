С продуктовой базы в Москве похитили более 300 кг красной икры
Общество, 22:04
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С продуктовой базы в Москве похитили более 300 кг красной икры
Более 300 кг красной икры похитили неизвестные с продуктовой базы в районе Бирюлево Западное на юге Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на дежурного офицера ГУ МВД России по Москве.
По данным собеседника агентства, о хищении икры в полицию сообщила «организация из Ступинского проезда». «Неизвестные под предлогом закупки загрузили в машину красную икру и скрылись, так и не оплатив взятое», — заявили в МВД. На месте работают следователи, добавили в полиции.
Источник в экстренных службах рассказал агентству, что сумма ущерба составила примерно 900 тыс. руб.