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Бывший замминистра транспорта Окулов до конца 2017 года придет в ОАК
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Бывший замминистра транспорта Окулов до конца 2017 года придет в ОАК
Политика, 15:01
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Бывший замминистра транспорта Окулов до конца 2017 года придет в ОАК

Бывший заместитель министра транспорта Валерий Окулов, который курировал вопросы авиации, до конца этого года перейдет в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). На новой работе он займется гражданской авиацией. Об этом сообщил ТАСС глава корпорации Юрий Слюсарь.

Собеседник агентства отметил, что Окулов перейдет в корпорацию, как только передаст дела. Он добавил, что в ОАК очень ждут Окулова, потому что он очень опытный специалист.

Председатель правительства Дмитрий Медведев 24 ноября освободил 65-летнего Окулова от должности замглавы Минтранса. Чиновник занимал свой пост с апреля 2009 года.С 1997 по 2009 год он работал генеральным директором «Аэрофлота».

Ранее об уходе Окулова в ОАК рассказал РБК источник в Минтрансе. При этом источник «РИА Новости» уточнил, что Окулов, скорее всего, станет там помощником Юрия Слюсаря.

Слухи об отставке Окулова появились после того, как министерство возглавил Максим Соколов. В ноябре источник «Коммерсанта» заявил, что «решение [об отставке Окулова] принято окончательно». Участники рынка связали его будущую отставку с крахом авиакомпании «ВИМ-Авиа». «После того как кризис с вывозом пассажиров «ВИМ-Авиа» закончился, настало время распределить ответственность», — отметил один из собеседников газеты.

Теги: ОАК , Юрий Слюсарь , Валерий Окулов
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