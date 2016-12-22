Бывший замминистра транспорта Окулов до конца 2017 года придет в ОАК

Бывший заместитель министра транспорта Валерий Окулов, который курировал вопросы авиации, до конца этого года перейдет в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). На новой работе он займется гражданской авиацией. Об этом сообщил ТАСС глава корпорации Юрий Слюсарь.
Собеседник агентства отметил, что Окулов перейдет в корпорацию, как только передаст дела. Он добавил, что в ОАК очень ждут Окулова, потому что он очень опытный специалист.
Председатель правительства Дмитрий Медведев 24 ноября освободил 65-летнего Окулова от должности замглавы Минтранса. Чиновник занимал свой пост с апреля 2009 года.С 1997 по 2009 год он работал генеральным директором «Аэрофлота».
Ранее об уходе Окулова в ОАК рассказал РБК источник в Минтрансе. При этом источник «РИА Новости» уточнил, что Окулов, скорее всего, станет там помощником Юрия Слюсаря.
Слухи об отставке Окулова появились после того, как министерство возглавил Максим Соколов. В ноябре источник «Коммерсанта» заявил, что «решение [об отставке Окулова] принято окончательно». Участники рынка связали его будущую отставку с крахом авиакомпании «ВИМ-Авиа». «После того как кризис с вывозом пассажиров «ВИМ-Авиа» закончился, настало время распределить ответственность», — отметил один из собеседников газеты.