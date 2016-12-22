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В центре Брюсселя полиция задержала 100 человек после беспорядков
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В центре Брюсселя полиция задержала 100 человек после беспорядков
Общество, 05:41
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В центре Брюсселя полиция задержала 100 человек после беспорядков

В Брюсселе задержали около 100 человек после демонстрации против рабства, которая переросла в беспорядки в центре города, заявил глава МВД страны Жан Жамбон. Об этом он написал в своем в Twitter.

Жамбон отметил, что к тем, «кто портит чужую собственность, должна быть нулевая толерантность».

Как сообщает бельгийская газета le Soir со ссылкой на пресс-секретаря брюссельской полиции Ильзе Ван де Кеере, изначально демонстранты протестовали против рабства в Ливии. Однако затем в скопление людей вошли около 30 молодых людей с закрытыми лицами и спровоцировали толпу двигаться в сторону торговых точек. «Они направились к улице Луиз, где начали громить магазины». — рассказал Ван де Кеере.

Пострадали бутики на улицах Дамар и Каролин Бис, а также одна полицейская машина. Для того, чтобы утихомирить толпу, полиция применила водометы, а над районом беспорядков действовал вертолет.

Как заявил в Twitter начальник полиции Брюсселя Филипп Клос, порядок на центральных улицах восстановлен. Также он назвал поведение 30 спровоцировавших беспорядки человек «недопустимым», а реакцию полиции — «немедленной и жесткой».

В Париже 19 ноября акция протеста против рабства в Ливии также переросла в погромы. Митинг начался у посольства Ливии после документального фильма CNN, в котором рассказывалось о ливийских рабовладельцах. После митинга у посольства демонстранты двинулись к Елисейским полям. В районе площади Шарля де Голля протестующие столкнулись с полицией, которая применила слезоточивый газ.

Теги: Брюссель , задержания , беспорядки
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