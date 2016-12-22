В Париже протестующие против рабства в Ливии устроили беспорядки

Противники подпольного рабства в Ливии устроили беспорядки в ходе несанкционированной акции протеста на Елисейских Полях в Париже. Об этом сообщает телеканал BFM.
Протестующие начали собираться у посольства Ливии в Париже 18 ноября после того, как телеканал CNN выпустил фильм-расследование о ливийских рабовладельцах. Во Франции отрывки из фильма транслировал телеканал BFM. В фильме показывались кадры, снятые скрытой камерой с одного из рабовладельческих «аукционов», на которых продавались в рабство выходцы из стран Африки.
После этого демонстранты двинулись на Елисейские поля с криками «Нет рабству в Ливии», где у них возникла потасовка с полицией. В ходе конфликта полицейские применили слезоточивый газ. Точных данных о количестве участников акции и пострадавших нет, однако в ходе потасовки был ранен репортер телеканала BFM.