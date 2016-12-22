Кортеж Трампа попытался «подрезать» мужчина на фургоне

Кортеж президента США Дональда Трампа во Флориде, попытался «подрезать» агрессивный мужчина на фургоне. Об этом сообщает The Hill.

Как сообщает издание, инцидент произошел в городе Палм-Бич, Флорида. При выезде кортежа президента из гольф-клуба, где отдыхал глава государства, его попытался подрезать агрессивно настроенный мужчина на красном фургоне. Он показывал непристойные жесты и нецензурно выражался. Затем фургон окружила группа людей в районе моста в Палм-Бич, среди которых были сторонники Дональда Трампа с соответствующей символикой и флагами США.

Как рассказали The Hill в полиции, на мужчину будет наложено взыскание. Как сообщает местное издание Palm Beach Post, нарушитель порядка может быть задержан. В то же время президент США никак не отреагировал на произошедшее ни в соцсетях, ни в публичных заявлениях.

Дональд Трамп находился в Палм-Бич четыре дня, куда он приехал на отдых в честь Дня благодарения. Как заявил глава государства своем посте в Twitter, он играл в личном гольф-клубе Trump National Golf Club с профессиональными гольфистами Тайгером Вудсом и Дастином Джонсоном.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался от звания человека года по версии журнала Time. Глава государства объяснил, что ему не понравилось слово «возможно», когда ему позвонили из издания и сообщили о рассмотрении его кандидатуры. «Возможно — это не годится, и не стал участвовать», — рассказал Трамп о своем ответе. В журнале заметили, что президент «неверно понял» процедуру отбора кандидатов на подобную номинацию.



