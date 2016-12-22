Суд в Бельгии отложил решение вопроса об экстрадиции Пучдемона

Суд в Бельгии отложил решение вопроса об экстрадиции экс-президента женералитета (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона, слушания назначены на 4 декабря. Об этом сообщает испанская газета La Vanguardia.

Судья посчитал, что «защите необходимо больше времени для того, чтобы изложить все свои доводы в письменной форме», пишет издание. В связи с этим вопрос об экстрадиции был отложен до 4 декабря.

Закрытое слушание состоялось в Брюсселе 17 ноября, дело рассматривалось в отношении Пучдемона и еще четырех его соратников - Тони Комина, Клары Понсати, Меритчель Серрет и Льюиса Пуча. La Vanguardia отмечает, что решение суда защита и обвинение при необходимости смогут обжаловать дважды. «Весь процесс может затянуться на два месяца, начиная с 4 декабря», - пишет издание.

Ранее, 17 ноября, МВД Испании заявило, что Карлес Пучдемон в Испании сможет попросить поместить его в одиночную камеру, если власти Бельгии его экстрадируют. Так власти Испании ответили на запрос прокуратуры Бельгии. Брюссель заинтересовался тем, что ждет экс-президента женералитета Каталонии в случае, если бельгийский суд депортирует его из страны.

Испанское МВД гарантировало, что он будет постоянно находиться под наблюдением охраны, в связи с чем не будет никаких актов агрессии со стороны других заключенных. Также в ведомстве пообещали предоставить возможность регулярного общения Пучдемона с адвокатом.



Карлес Пучдемон покинул Испанию в конце октября . Он отмечал, что допускает возможность формирования в Брюсселе «правительства в изгнании». Суд в Испании 2 ноября выдал ордер на его арест и еще восьми каталонских политиков, четверо из которых также находились в Бельгии.



Позже Пучдемон вместе с четырьмя соратниками сдался бельгийской полиции. Он был арестован на 24 часа. Каталонских политиков освободили 6 ноября по решению суда, однако им запретили покидать страну.