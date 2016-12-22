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В Совфеде прокомментировали возможность создания базы России в Судане
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В Совфеде прокомментировали возможность создания базы России в Судане
Политика, 25 ноя, 23:07
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В Совфеде прокомментировали возможность создания базы России в Судане

Решение по российской военной базе в Судане еще не принято, «вопрос открыт», заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Бондарева, процесс принятия подобного решения — «дело не одного дня» даже «в случае принятия главой государства положительного решения». По его мнению, много времени может занять и подготовка соответствующей инфраструктуры. «Вопрос о военной базе в Судане на сегодняшний день остается открытым. По моей информации, никакое конкретное решение пока не принято. Всё на уровне обсуждений», — заявил он.

​В то же время сенатор подчеркнул, что появление российских военных в регионе Красного моря имеет свои преимущества. и укрепило бы там позиции России. «Судан может стать одним из ключевых посредников в дальнейшем конструктивном взаимодействии России с мусульманским миром», — заметил Бондарев.

Ранее сообщалось, что в субботу 25 ноября президент Судана Омар аль-Башир обсудил с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу возможность создания военной базы в стране. Глава государства мотивировал это необходимостью защиты страны от «агрессивной политики » США. Кроме того, президент Судана выразил желание приобрести для вооруженных сил своей страны истребители Су-30 и Су-35, а также проявил интерес к ЗРК С-300.

Омар аль-Башир управляет Суданом фактически с 1989 года. Во время его правления в стране продолжалась гражданская война, одним из самых резонансных эпизодов которой был геноцид в Дарфуре в 2003 году. В 2007 году в регион был введен международный миротворческий контингент. В 2009 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы государства в связи с действиями армии во время дарфурского геноцида, в причастности к которому подозревается Омар аль-Башир. Таким образом, он не может въехать в большинство стран мира, опасаясь ареста.

 

Теги: Россия , Судан , военная база
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