СКР возбудил почти 200 дел по военным преступлениям в Донбассе

Следственный комитет России с 2014 года возбудил 196 уголовных дел по военным преступлениям в Донбассе. Об этом председатель СКР Александр Бастрыкин заявил на встрече со студентами МГИМО, сообщается на сайте ведомства.
Темой его выступления стала: «Деятельность Следственного комитета Российской Федерации по осуществлению уголовного преследования за совершение военных преступлений на примере Южной Осетии и Украины». По словам Бастрыкина, в настоящее время «к уголовной ответственности привлекаются 127 человек». Среди них высокопоставленные лица Минобороны Украины, в том числе министр обороны Украины Степан Полторак, его заместители, начальник генштаба Виктор Муженко и его заместители, уточнил глава СКР.
По его словам, указанные лица «отдавали заведомо преступные приказы о проведении прицельных артиллерийских обстрелов объектов гражданской инфраструктуры и населенных пунктов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик». СКР ведет уголовное преследование «военных преступников и националистов, от рук которых гибнет мирное население юго-востока Украины и наши соотечественники», заключил Бастрыкин.