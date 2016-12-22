В Москве на кладбище нашли тело молодого мужчины

Труп неизвестного обнаружили на Медведковском кладище 24 ноября, сообщил РБК дежурный офицер ГУ МВД по Москве. Следственный комитет проводит проверку.

По словам источника агентства «Москва», труп был найден по адресу улица Заповедная, владение 7а. Собеседник агентства отметил, что это труп молодого человека, которому на вид около 25–30 лет, добавив, что на теле есть повреждения. В настоящий момент полиция выясняет все причины произошедшего.