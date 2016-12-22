Правительство выделит 2,5 млрд руб. на конкурентоспособность СПбГУ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета около 2,5 млрд руб. для Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Документ опубликован на сайте правительства России.

Документ был внесен Минобрнауки России. В нем указывается, что в 2014-2016 годах из бюджета выделили университету 2,9 млрд руб. на Программу по системному повышению международной конкурентоспособности СПбГУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

«Учитывая положительные результаты университета по вхождению в мировые рейтинги принято решение о предоставлении СПбГУ из федерального бюджета в 2017–2019 годах средств на дальнейшую реализацию Программы», - отмечается в справке к документу.

Также указывается, что бюджетные средства университет направит на «стимулирование научно-исследовательской деятельности и повышение международной конкурентоспособности университета».

В середине октября стало известно, что СПбГУ занял четвертое место в международном рейтинге QS среди вузов стран развивающейся Европы и центральной Азии. Третье место досталось Тартускому университету в Эстонии, на второй строчке расположился Новосибирский государственный университет. Лидером рейтинга стал МГУ имени Ломоносова.